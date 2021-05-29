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Стивен Сигал вступил в российскую партию и разработал первый законопроект

Новости. Политика
20:40, 29 Мая 2021
фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Американский актер и режиссер актер Стивен Сигал , получивший российское гражданство, официально вступил в партию «Справедливая Россия - За правду».

На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу, 29 мая, актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал был членом партии «За правду», теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России — За правду», сообщают РИА Новости.

Голливудский актер Стивен Сигал разработал свой первый законопроект. Он предложил ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии. По мнению актера, виновных в таких правонарушениях необходимо наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности, пишет РБК.

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