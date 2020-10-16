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Стюардесса раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров самолета

Новости. Общество
19:10, 16 Октября 2020
фото: Nir Elias / Reuters
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Стюардесса американской авиакомпании Монсеррат Андуджар-Геакоман (Monserrat Andujar-Geacoman) раскрыла самые раздражающие поступки пассажиров самолета.

По ее словам, больше всего бортпроводницам не нравится, когда путешественники кладут свои личные вещи в проход. "Представьте, что я пришла в ваш офис, сняла обувь и оставила ее на виду, чтобы вы могли споткнуться о нее", — пояснила сотрудница перевозчика. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Express.

Чтобы облегчить жизнь стюардессам, достаточно убрать багаж на полку, а также не выставлять в проход колени и локти, добавила она.

Кроме того, Андуджар-Геакоман считает, что пассажирам не следует брать с собой в туалет телефоны. Как отметила бортпроводница, это раздражает персонал, с сотовыми люди проводят больше времени в уборной и заставляют попутчиков дольше ожидать, стоя в проходе.

В октябре российская стюардесса перечислила несколько фраз, которые, как правило, звучат во время каждого авиаперелета и раздражают членов экипажа. В первую очередь, по ее словам, бортпроводниц выводят из себя просьбы пассажиров разместить их ручную кладь на багажной полке.

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Комментарии

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