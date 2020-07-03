Стюардессы рассказали о самых мерзких вещах, которые делают пассажиры

Стюардессы нескольких авиакомпаний перечислили отвратительные привычки пассажиров самолетов во время путешествий.

Многие пассажиры склонны оставлять после перелета ненужные вещи и мусор в не предназначенных для этого местах, пишет Lenta.ru со ссылкой на Express.

"Подгузники, продукты питания, рвота, пакеты. Все это запихивают в любые щели, маленькие кармашки на спинках кресел и под сиденья", – пояснил бортпроводник.

"Люди вообще зачастую делают отвратительные вещи на откидных столиках: я видела, как они меняли на них подгузники, стригли ногти на ногах, – и это только малая часть", – пожаловалась стюардесса.

В связи с этим, считают сотрудники авиакомпаний, пассажирам стоит самим проводить дополнительную обработку окружающих поверхностей и не пренебрегать правилами гигиены.

Ранее стюардессы нескольких авиакомпаний раскрыли самые раздражающие поступки пассажиров самолетов в путешествиях во время пандемии коронавируса. В первую очередь, отмечают бортпроводницы, у многих туристов возникают трудности в процессе использования средств индивидуальной защиты – некоторые их снимают во время полета, надевают неправильно или вовсе отказываются носить.