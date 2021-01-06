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Стоимость аренды муниципального имущества Петрозаводска вырастет в 2021 году

Новости. Экономика
14:49, 06 Января 2021
фото: pixabay
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Администрация Петрозаводска прогнозирует увеличение базовой стоимости 1 кв. м. нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 2021 году.

Это следует из решения Петросовета о бюджете города.

Базовая стоимость для начисления арендных платежей вырастет на 5%.

Тем не менее, поступления в бюджет сократятся из-за снижения спроса.

"Снижение поступлений... связано с расторжением договоров аренды ввиду снижения спроса", - говорится в пояснительной записке к решению.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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