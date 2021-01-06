Стоимость аренды муниципального имущества Петрозаводска вырастет в 2021 году

Администрация Петрозаводска прогнозирует увеличение базовой стоимости 1 кв. м. нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 2021 году.

Это следует из решения Петросовета о бюджете города.

Базовая стоимость для начисления арендных платежей вырастет на 5%.

Тем не менее, поступления в бюджет сократятся из-за снижения спроса. "Снижение поступлений... связано с расторжением договоров аренды ввиду снижения спроса", - говорится в пояснительной записке к решению. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".