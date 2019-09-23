Финансовые вложения в Карелию оцениваются в миллионы евро, отметил посол Евросоюза

Стоимость проектов приграничного сотрудничества Евросоюза и России, в том числе, на территории Карелии за несколько лет превысила 100 млн евро и это не предел.

Об этом сообщил сегодня журналистам в Петрозаводске посол, глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Флориан Эдерер после встречи с руководителем Карелии Артуром Парфенчиковым.

"Европейский союз активно работает с Карелией и на территории Карелии в рамках программ "Северного измерения", экологических программ, программ приграничного сотрудничества и в рамках сотрудничества с представителями гражданского общества с общим бюджетом более 100 миллионов евро за последние годы. Я рад сказать, что мы отслеживаем исполнение этих программ здесь, посещая Карелию", – сказал Эдерер.

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