Стоимость техосмотра автотранспорта вырастет в Карелии с 1 января

Правительство Карелии увеличило предельный размер платы за проведение техосмотра автотранспорта в 2023 году.

Расценки указаны в постановлении правительства.

Для легковых автомобилей плата вырастет до 913 рублей. Сейчас она составляет 764 рубля.

Техосмотр для автобусов с количеством пассажирских мест до 8 человек и массой до 5 тонн подорожает до 1592 рублей, а свыше 5 тонн — до 1942 рублей. В настоящее время расценки для такого транспорта составляют соответственно 1502 и 1832 рубля.

Стоимость для владельцев грузовиков до 3,5 тонн вырастет с 814 до 999 рублей, свыше 3,5 тонн — с 1603 до 1821 рубля.

Повысится плата за техосмотр тяжелых грузовиков, мототранспорта, прицепов, спецтехники и троллейбусов.