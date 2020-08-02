Стоимость услуг общественного транспорта снизилась в Карелии

Цены на услуги пассажирского транспорта в Карелии в первом полугодии снизились на 1,1% - в том числе, в такси.

Это следует из отчета Карелиястата о социально-экономическом положении Республики Карелия за январь-июнь 2020 года.

"Существенное влияние оказало снижение стоимости полёта в салоне экономического класса самолёта (на 35,9%), проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (14,5%), проезда в такси (на 8,1%)", - говорится в сообщении. На какой вид транспорта цены выросли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".