Стоимость жилья для отдыха в Карелии оказалась самой дорогой в России

По дороговизне отдыха Карелия опередила Крым и Краснодарский край.
Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру на основе заявок определили самые дорогостоящие направления туристических бронирований в июне 2023 года.
Средняя стоимость одной ночи в карельском городе Сортавала оказалась самой дорогой среди всех популярнейших туристических направлений страны. За ночь в Приладожье в июне гости Карелии готовы заплатить в среднем 5 151 рубль.
Это оказалось больше, чем в Чемале на Алтае (5127 рублей) и Светлогорске Калининградской области (5121 рубль).
Позади остались курорты Краснодарского края, Крыма, Приморского края и Ленинградской области.
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