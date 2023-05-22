Стоимость жилья для отдыха в Карелии оказалась самой дорогой в России

По дороговизне отдыха Карелия опередила Крым и Краснодарский край.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру на основе заявок определили самые дорогостоящие направления туристических бронирований в июне 2023 года.

Средняя стоимость одной ночи в карельском городе Сортавала оказалась самой дорогой среди всех популярнейших туристических направлений страны. За ночь в Приладожье в июне гости Карелии готовы заплатить в среднем 5 151 рубль.

Это оказалось больше, чем в Чемале на Алтае (5127 рублей) и Светлогорске Калининградской области (5121 рубль).

Позади остались курорты Краснодарского края, Крыма, Приморского края и Ленинградской области.