Стоянки для туристов появятся у водопада Белые мосты в Карелии

Памятник природы регионального значения в Питкярантском районе – "Белые мосты" - попал в список приоритетных территорий для развития регулируемого экологического туризма.

Руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии Николай Палагичев и руководитель ООО "Долина Водопадов" Алексей Гених подписали соглашение о сотрудничестве для развития организованного туризма на водопаде Белые мосты, который располагается в Питкярантстком районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Соглашение предусматривает выполнение всего комплекса мероприятий для соблюдения режима особой охраны гидрологического памятника природы регионального значения. Это включает патрулирование территории вблизи туристического объекта, учет туристов и контроль за соблюдением природоохранного законодательства, в том числе пожарной безопасности, и обеспечение чистоты на территории.

В то же время ООО "Долина Водопадов" по согласованию с Дирекцией ООПТ создаст необходимые стоянки для комфортного пребывания туристов. На объекте разрешается использовать речную воду для хозяйственно-питьевых нужд, проводить научные исследования, любительское рыболовство, сплав на безмоторных судах, прокат спортивного инвентаря и велосипедов.

Напомним, посетители горного парка в Карелии теперь могут попасть на водопады на автобусе.