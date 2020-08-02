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Стоянки для туристов появятся у водопада Белые мосты в Карелии

Новости. Общество
12:54, 03 Августа 2020
фото: © паблик Вконтакте "Белые Мосты"
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Памятник природы регионального значения в Питкярантском районе – "Белые мосты" - попал в список приоритетных территорий для развития регулируемого экологического туризма.

Руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Карелии Николай Палагичев и руководитель ООО "Долина Водопадов" Алексей Гених подписали соглашение о сотрудничестве для развития организованного туризма на водопаде Белые мосты, который располагается в Питкярантстком районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Соглашение предусматривает выполнение всего комплекса мероприятий для соблюдения режима особой охраны гидрологического памятника природы регионального значения. Это включает патрулирование территории вблизи туристического объекта, учет туристов и контроль за соблюдением природоохранного законодательства, в том числе пожарной безопасности, и обеспечение чистоты на территории.

В то же время ООО "Долина Водопадов" по согласованию с Дирекцией ООПТ создаст необходимые стоянки для комфортного пребывания туристов. На объекте разрешается использовать речную воду для хозяйственно-питьевых нужд, проводить научные исследования, любительское рыболовство, сплав на безмоторных судах, прокат спортивного инвентаря и велосипедов.

Напомним, посетители горного парка в Карелии теперь могут попасть на водопады на автобусе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-03 14:20:18
Отстой. Чинуши для комерсов проект протащили. Нет там ничего особо охранять.
Off
2020-08-03 14:44:43
новый, вас надо изолировать от общества.
Гость
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