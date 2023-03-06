Стойка для зарядки телефонов появилась в аэропорту Петрозаводска

Пассажиры в аэропорту «Петрозаводск» теперь смогут зарядить ноутбуки, телефоны и планшеты.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, установленная в воздушной гавани столицы республики стойка позволяет зарядить 99% существующих мобильных устройств. Она оснащена удобной полкой, розетками, usb-портами и функцией беспроводной зарядки.

«Также пассажиры могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом. Для подключения к бесплатному Wi-Fi, нужно выбрать на устройстве сеть Airport Petrozavodsk. Пользователи могут пройти авторизацию по звонку, СМС или через учетную запись на портале Госуслуг», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, аэропорт Петрозаводска вдвое увеличит число рейсов в Сочи, Минводы и Калининград.