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Стойка для зарядки телефонов появилась в аэропорту Петрозаводска

Новости. Общество
12:08, 07 Марта 2023
фото: Минтранс Карелии

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Пассажиры в аэропорту «Петрозаводск» теперь смогут зарядить ноутбуки, телефоны и планшеты.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, установленная в воздушной гавани столицы республики стойка позволяет зарядить 99% существующих мобильных устройств. Она оснащена удобной полкой, розетками, usb-портами и функцией беспроводной зарядки.

«Также пассажиры могут бесплатно пользоваться беспроводным интернетом. Для подключения к бесплатному Wi-Fi, нужно выбрать на устройстве сеть Airport Petrozavodsk. Пользователи могут пройти авторизацию по звонку, СМС или через учетную запись на портале Госуслуг», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, аэропорт Петрозаводска вдвое увеличит число рейсов в Сочи, Минводы и Калининград.

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