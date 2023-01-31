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Аэропорт Петрозаводска вдвое увеличит число рейсов в Сочи, Минводы и Калининград

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15:10, 02 Февраля 2023
фото: Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Весной 2023 года самолеты из Петрозаводска в три российских города будут летать в два раза чаще.

Как сообщает портал «Петрозаводск транспортный», с 4 мая этого года авиарейсы до Сочи будут выполнять два раза в неделю. Ранее сообщалось, что до 1 мая в Сочи можно улететь один раз в неделю, по субботам.

Кроме того, вдвое увеличится количество рейсов до Минеральных Вод. Со 2 апреля  самолеты будут летать один раз в неделю, а со 2 мая - уже два раза. 

Рейсы до Калининграда сейчас выполняются раз в неделю, с 1 мая - дважды. Наконец, к ежедневному самолету на Москву добавятся дополнительные рейсы: с 3 февраля по пятницам, с 5 февраля - еще и по воскресеньям (кроме 12 февраля).

Перевозчик - авиапредприятие «Северсталь». 

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