«Стойте, горячие головы!»: спасатели призвали рыбаков не выходить на тонкий лед в районе Карелии

Сотрудники ГИМС призывают жителей и гостей Лахденпохского района не приближаться к опасному льду.

Старший государственный инспектор по маломерным судам инспекторского участка города Лахденпохья Юрий Истранин обратился к рыбакам с просьбой не выходить на тонкий лед водоемов. Обращение размещено в паблике «ГИМС Лахденпохья».

«Лёд начинает потихоньку образовываться на внутренних озёрах. А вместе с этим наш рыбак места себе не находит. Удочки готовы, рыбацкий ящик и бур в готовности, глаза горят непонятным огнём. Стойте, горячие головы! На лёд еще рано, даже для одиночных рыбаков. Подождите, когда он нарастёт до 7-10 см. для одиночного выхода», — заявил Истранин.

Инспектор обратился к женам рыбаков с просьбой удержать мужей дома.

«Обращаюсь к женам рыбаков-любителей, держите своих благоверных рядом с собой, так от беды подальше. Хочу, уважаемые женщины, сказать Вам большое спасибо, за то, что, как бы там ни было, нам удалось исключить гибель со льда среди жителей нашего района. Мы считаем, что в этом заслуга наших женщин, жен рыбаков. Жене не трудно сказать: „Вася, сиди дома, займись делом, на рыбалку пойдёшь, когда будет крепкий лёд“», — пояснил Юрий Истранин.

Также спасатель призвал организовать постоянный контроль за детьми, которые тоже рискуют провалиться под лед.

Ранее сообщалось, что мальчику, спасшему рыбака на севере Карелии, подарили мяч и билет в кино.