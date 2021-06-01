Мальчику, спасшему рыбака на севере Карелии, подарили мяч и билет в кино

В Костомукше наградили восьмиклассника Даниила Лукконена, который вместе с дедушкой спас тонущего в реке рыбака.

В День защиты детей на открытии стадиона гимназии в Костомукше старший инспектор ГИМС Николай Гуртов и генеральный директор «Карельского окатыша» и «Олкона» Максим Воробьёв наградили юного героя, пишет сетевое издание «64 параллель».

История Даниила поразила многих костомукшан. В апреле на реке Чирка-Кемь в Юшкозере рыбаки не заметили водомерный трос. Лодка с двумя мужчинами перевернулась, и один из них потерял сознание в воде. Восьмиклассник Даниил заметил перевернутую лодку и тонущего человека. Мальчик вместе с дедушкой затащили мужчину в свою лодку и вызвали фельдшера. Сотрудники МЧС оценили, что действия семьи Лукконен были верны.

В День защиты детей подарок от «Карельского окатыша» Даниил получил футбольный мяч: мальчик увлекается спортом. А от администрации Костомукши юноше вручили сертификат в кинотеатр.