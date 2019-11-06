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Новости. Общество
18:40, 06 Ноября 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Столичные юристы бесплатно проконсультируют жителей районов Карелии

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Специалисты Госюрбюро из столицы Карелии в ноябре побывают в пяти районных центрах.

Юристы Госюрбюро республики отправятся в Суоярви, Олонец, Надвоицы, Кондопогу и Лоухи.

Первый выезд состоится 12 ноября в Суоярви, где прием пройдет с 12.00 до 15.00 часов в помещении Совета ветеранов (ул. Ленина, д.32). Записаться необходимо заранее по телефону: 8(814-2) 76-51-81

В Олонце юристы будут консультировать местных жителей 19 ноября с 14.00 до 16.00 часов в актовом зале администрации Олонецкого района (ул. Свирских дивизий, д.1), запись по телефону: 8(814-2) 76-51-81.

21 ноября бесплатный прием пройдет в поселке Надвоицы. С 12.00 до 15.00 часов юристы будут работать в помещении городской библиотеки (ул. Ленина, д.3), запись по телефону: 8 (814 -31) 4-28-04.

В Кондопоге специалисты Госюрбюро проведут консультации 27 ноября с 11.00 до 14.00 часов. Прием будет осуществляться в помещении Кондопожской центральной библиотеки (ул.Советов, д.19), запись по телефону: 8 (964) 317-83-90.

В поселке Лоухи юристы побывают 28 ноября с 11.00 до 13.00 часов. Они будут работать в здании администрации Лоухского района (ул. Советская, д. 27). Справки и запись по телефону 8 (81458) 5-41-42.

"Госюрбюро Республики Карелия оказывает бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам, инвалидам 1 и 2 группы, неработающим пенсионерам и инвалидам 3 группы, ветеранам ВОВ, лицам из числа детей-сирот, многодетным родителям, родителям детей-инвалидов, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до 3 лет, и иным категориям граждан по вопросам гражданско-правового характера (жилищные, пенсионные, семейные и пр.) Для получения консультации необходимо предъявить паспорт и документы, подтверждающие статус", - сообщается в паблике "Бесплатная юридическая помощь в Карелии".

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