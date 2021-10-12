Столкнувшаяся с иномаркой фура скрылась с места ДТП на окраине Петрозаводска

Разыскиваются очевидцы аварии, случившейся накануне вечером на Суоярвском шоссе в Петрозаводске.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 11 октября в 20:00 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге - столкновение двух автомобилей произошло на Суоярвском шоссе в Петрозаводске.

По информации группы ДТП Петрозаводска и Карелии, в настоящее время ведется поиск очевидцев аварии, так как одна из машин - неустановленная фура – скрылась с места происшествия.

- На Суоярвском шоссе (приблизительно 5 километр) примерно в 19:35 произошло ДТП с участием золотистого Hyundai Solaris и неустановленной фуры. Водитель скрылся с места ДТП. Фура была с крытым тентом, серого цвета, сообщается в группе.