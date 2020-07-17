"Столото" разыскивает обладателя выигрыша в 300 миллионов рублей

Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" в размере 303 527 903 рублей, сообщили в "Столото".

Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете 7 чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля.

По правилам "Гослото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать 6 чисел из 45. Тиражи проходят дважды в день: в 11.00 и 23.00 по московскому времени.

Победитель из Москвы пока не объявился. Известно только, что он купил билет в мобильном приложении "Столото" и отгадал числа выигрышной комбинации: 23, 38, 12, 35, 16, 31.

Сегодняшний выигрыш вошел в число крупнейших побед лотереи "Гослото "6 из 45".

Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:

- 365 180 787 рублей / Краснодарский край / май 2017 года;

- 358 358 566 рублей / Новосибирская область/ февраль 2016 года;

- 304 727 903 рубля / Москва/ июль 2020 года;

- 267 506 103 рубля / Нижегородская область / февраль 2018 года;

- 202 936 432 рубля / Нижегородская область/ август 2014 года.