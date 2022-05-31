Стоматолог из Карелии рассказала, что больше всего портит зубы

Молодой врач-стоматолог из Сортавальской районной больницы Карелии Лиляна Легусина дала советы, как сохранить зубы здоровыми.

По словам стоматолога, отсутствие гигиены больше всего портит зубы.

«Вечером, перед тем как ложиться, будьте добры, почистите зубы — и всё. Покушали, идите в уборную, просто водой сполосните — и всё», - сказала Лиляна Легусина.

Врач отметила, что самый большой враг для зубов — это сладости.

«Если дети любят сладкое, научите их ухаживать за зубами, правильно чистить. Если дети не хотят чистить зубы, давайте им зеленое яблоко с кожурой, это помогает», - советует стоматолог.

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