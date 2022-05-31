890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
31.05.2022 15:59
В Петрозаводске тем, кто против наркотиков, предлагают пробежать «Километр здоровья»
04.06.2022 14:04
Стало известно, когда горячая вода вернется в дома жителей четырех районов Петрозаводска
Сегодня 08:54
Нарколог назвал самый безвредный в жару алкоголь
Сегодня 00:10

Стоматолог из Карелии рассказала, что больше всего портит зубы

Новости. Общество
12:24, 05 Июня 2022
фото: из личного архива Лиляны Легусиной

Новости партнеров

Молодой врач-стоматолог из Сортавальской районной больницы Карелии Лиляна Легусина дала советы, как сохранить зубы здоровыми.

По словам стоматолога, отсутствие гигиены больше всего портит зубы.

«Вечером, перед тем как ложиться, будьте добры, почистите зубы — и всё. Покушали, идите в уборную, просто водой сполосните — и всё», - сказала Лиляна Легусина.

Врач отметила, что самый большой враг для зубов — это сладости.

«Если дети любят сладкое, научите их ухаживать за зубами, правильно чистить. Если дети не хотят чистить зубы, давайте им зеленое яблоко с кожурой, это помогает», - советует стоматолог.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
31.05.2022, 12:02
«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета
01.06.2022, 11:26
Масочный режим отменен в Карелии
29.05.2022, 16:14
Стало известно, у кого в правительстве Карелии есть недвижимость за границей
30.05.2022, 10:26
В Петрозаводске похоронят 17-го погибшего в ходе спецоперации на Украине военнослужащего
02.06.2022, 14:14
В нескольких районах Петрозаводска 3 июня отключат горячую воду

Аналитика

02.06.2022 17:47
Политкухня
Денис Базанков: «Я всегда называл вещи своими именами и буду продолжать это делать!»
Известный журналист собирается пошуметь на выборах главы Карелии, выдвинувшись кандидатом от Российской партии свободы и справедливости. 
«Пропал дедушка»
01.06.2022 15:09
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
31.05.2022 15:00
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
31.05.2022 14:15
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Вся аналитика

Чтиво

02.06.2022 08:59
Кофе со сливками
«Даша, помоги!»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — та самая Дарья Каликина, гражданский активист, защитник природы и исторических ценностей Петрозаводска.
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
26.05.2022 13:40
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.