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Стоматолог Ольшевский: "Население Карелии вынуждено ездить "за зубами" в крупные города"

Новости. Общество
15:27, 14 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Заслуженный врач Карелии, известный стоматолог Владимир Ольшевский рассказал о ситуации с доступностью стоматологической помощи в республике.

"Сегодня мы наблюдаем большой прогресс в качестве стоматологической помощи в Петрозаводске и ряде городов Карелии. В то же время, очевидно, что в ряде районов доступность стоматологической помощи стала хуже, чем раньше. Имеются серьезные проблемы с врачебными кадрами. Зубных врачей больше не выпускают, а стоматологи ехать "на село" не хотят по известным причинам. Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города, либо пользоваться услугами приезжающих неизвестных дантистов", - считает бывший главный внештатным специалист Минздрава Карелии,  создатель стоматологической клиники "Кардент" Владимир Ольшевский.

Подробнее читайте в интервью с доктором Ольшевским в рубрике "Кофе со сливками".

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