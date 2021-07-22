Стоматолог рассказал о причинах зубной боли и способах борьбы с ней

Почему возникает зубная боль, можно ли ее терпеть и как помочь себе до приема врача, рассказал доктор медицинских наук, врач-стоматолог Андрей Орлов.

Зубная боль всегда должна быть поводом для обращения к стоматологу. Но существуют разные виды болевых атак, и иногда человеку приходится самостоятельно справляться с ними до посещения врача. О чем говорит зубная боль и как ее можно купировать, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-стоматолог, главный научный сотрудник ФГБНУ НИИ Общей патологии и патофизиологии Андрей Орлов.

«Умеренная боль возникает, когда начинаются процессы, связанные с воспалением. Например, имеется киста, человек простыл, и зуб может ныть, человек может испытывать неприятные ощущения в области зуба. А бывает острая, нестерпимая боль, когда человек не может находиться на месте, он постоянно в движении, чтобы отвлечься. Такие боли, как правило, характерны при развитии пульпита — воспаления сосудисто-нервного пучка», — рассказал Андрей Орлов.

Терпеть зубную боль врач-стоматолог не советует. Временно облегчить болевой синдром помогут лекарственные препараты. Некоторые из них пациент может принимать самостоятельно, другие — только после консультации со специалистом.

«Существует несколько видов лекарств. Первая группа — разнообразные нестероидные противовоспалительные препараты. Снять боль могут также определенные гормональные препараты. Таким образом мы снимаем воспаление и облегчаем состояние пациента», — отметил Андрей Орлов.

Если при возникновении болезненных ощущений лекарств под рукой не оказалось, можно воздействовать на симптом по-другому.

«Существуют точки Хэ-гу на кистях рук — между указательными и большими пальцами. В зависимости от расположения зуба используется противоположная рука. С двух сторон, с тыльной и с наружной, можно сжать болевую точку указательным и большим пальцами и в течение минуты подержать. Как правило, боль уходит», — посоветовал Андрей Орлов.

В любом случае необходимо обратиться за профессиональной помощью, если заболел зуб, чтобы врач поставил правильный диагноз и назначил лечение.