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Стоматолог со знанием пяти языков и двумя высшими образованиями приехала на работу в районную больницу Карелии

Новости. Общество
10:25, 01 Июня 2022
фото: из личного архива Лиляны Легусиной

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Лиляна Легусина — молодой врач-стоматолог из Якутии, со знанием пяти языков, двумя высшими образованиями, приехала на работу в Сортавальскую районную больницу Карелии.

Девочка из маленького села в Якутии с необычным именем Лиляна с детства мечтала стать врачом. Но чтобы осуществить желаемое ей пришлось самостоятельно выучить химию, русский язык, английский, а еще казахский и турецкий.

Восемь лет она шла к своей цели и в итоге услышала заветные слова: «Лиляна Борисовна Легусина, вы зачислены в Медицинский казахо-турецкий международный университет им У. А. Ясави на специальность «Стоматология».

В 2020 году Лиляна получила диплом врача. Молодой стоматолог-терапевт приехала на работу в Карелию по программе «Земский доктор».

Сегодня, сидя на берегу Ладожских шхер в Сортавале, молодой специалист Лиляна Борисовна рассказала, как якутские оладьи помогли осуществить мечту, чем можно победить дентофобию, отчего сильно портятся зубы, зачем стоматологу стрессоустойчивость, почему мужчина должен быть, как iPhone, а также — о йоге, детском доме и ледяном пляже в Якутии.

Большое интервью с Лиляной Легусиной читайте здесь.

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