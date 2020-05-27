Сторона защиты потребовала вернуть дело Дениса Вилкова следствию

Адвокат обвиняемого по "террористической" статье жителя посёлка Надвоицы в Карелии считает, что в деле нет обвинения.

Судебный защитник жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, обвиняемого в "публичных призывах к осуществлению террористической деятельности", потребовал его оправдания из-за отсутствия события и состава преступления. Об этом адвокат Михаил Шогин заявил, выступая 28 мая во время прения сторон на процессе по делу Вилкова, который проходит сейчас в Петрозаводске. Дело рассматривает выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.

По словам Шогина, обвинения в деле нет, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации, является возвращение этого дела следствию. "Прокурор пытался убедить суд, что подсудимый отрицательно относится к Путину, - сказал во время своего выступления Шогин. - Раз этот человек плохо относится к Путину, значит, его нужно привлечь к ответственности".

Напомним, ранее представитель гособвинения Ирина Кириллович потребовала признать Дениса Вилкова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и запретить ему на 2 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Как уже сообщала "Столица на Онего", поводом для возбуждения против жителя посёлка Надвоицы уголовного дела послужила публикация в социальной сети "ВКонтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице подсудимый. Эта публикация, по оценке обвинения, содержала призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Сам житель посёлка Надвоицы свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста публикации, которая послужила основанием для возбуждения уголовного дела. По утверждению Вилкова, о репосте публикации на своей странице в "ВКонтакте" он узнал от следователя. Следствие по этому делу вели сотрудники республиканского управления ФСБ РФ.