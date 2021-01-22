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Сторонники Навального совершили акт вандализма в центре столицы Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:06, 23 Января 2021
фото: читатель Столицы на Онего
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Вандалы оставили надпись в поддержку Навального на стеле воинской славы в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото стелы воинской славы, установленной у площади Кирова в Петрозаводске, на которой неизвестные написали слова поддержки Алексею Навальному.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, сегодня в столице Карелии на площади Кирова более 300 человек собрались на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

Ранее суд арестовал двух молодых человек, устроивших незаконную агитацию в поддержку Навального в соцсети.

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Комментарии

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Zim
2021-01-23 18:15:53
Уважаемая редакция, дайте пожалуйста разъяснение, а на замёрзших окнах троллейбусов можно писать, или теперь это тоже вандализм и порча муниципального имущества?
stranger
2021-01-23 18:14:11
Скоро оттепель, надпись растает, а сила останется. Весь холуйский гумус уплывёт в канализацию. Работа Навального не приятная, но полезная, кто- то должен быть ассенизатором и очистит РФ от дерьма.
Сергей
2021-01-23 17:26:49
Не смешите подковы .
насмешница
2021-01-23 17:19:43
А вот если бы сторонники Путина написали бы аналогично "Путин-сила", считалось бы ли это вандализмом или спонтанным проявлением любви?
А вообще нужно, конечно, на сугробах писать. Их нынче много.
однозначно
2021-01-23 17:50:03
насмешница, питкерантские мамочки тоже любили фломастерами на сугробах писать. Потом повзрослели и работать пошли. :)
User
2021-01-23 18:00:50
однозначно, даже питкярантские мамочки повзрослели, а вы с кирой никак... Так и продолжаете содержимым лотка кидаться.
User
2021-01-23 17:15:10
В чем акт вандализма, что испорчено? Судя по фото, просто на на изморози написали. Потеплеет и надпись растает.
petronik
2021-01-23 18:01:51
User, да завтра будет +2, и весь "вандализм" закончится (исчезнет).
кир
2021-01-23 17:44:20
Усер, чего ты защищаешь преступников? Убогий и самобытный. Свалил из города, а до фиников не добрался. Кот сказал, что ты противный.
User
2021-01-23 17:55:32
Жаль david твои данные не рассказал. Я бы тебе иск вкатал за оскорбления в СМИ!
Zim
2021-01-23 16:54:32
А что, вандалы задержаны? На каком основании редакция утверждает, что это сторонники Навального, а не провокаторы?
кир
2021-01-23 17:45:37
Zim, ты чего вопишь, поддержка подонков?
однозначно
2021-01-23 17:19:27
Zim, гаврилов тоже визжал о провокации после того, как нанял двух сопляков написать на стенах домов "пивня" и всякое такое. Условкой отделался. Эти майданутые мрази условкой не отделаются.
Os
2021-01-23 16:45:23
Да это детишки явно, раньше матерные слова везде писали, теперь это.
однозначно
2021-01-23 16:34:00
Оффнутого повадки, к гадалке не ходи. На витрине Невского пассажа тоже буквы рисовал .
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