Сторонники Навального совершили акт вандализма в центре столицы Карелии (ФОТО)

Вандалы оставили надпись в поддержку Навального на стеле воинской славы в Петрозаводске.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото стелы воинской славы, установленной у площади Кирова в Петрозаводске, на которой неизвестные написали слова поддержки Алексею Навальному.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Напомним, сегодня в столице Карелии на площади Кирова более 300 человек собрались на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

Ранее суд арестовал двух молодых человек, устроивших незаконную агитацию в поддержку Навального в соцсети.