Сторонники Навального совершили акт вандализма в центре столицы Карелии (ФОТО)

Вандалы оставили надпись в поддержку Навального на стеле воинской славы в Петрозаводске.
В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото стелы воинской славы, установленной у площади Кирова в Петрозаводске, на которой неизвестные написали слова поддержки Алексею Навальному.
На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Напомним, сегодня в столице Карелии на площади Кирова более 300 человек собрались на несанкционированный митинг в поддержку Навального.
Ранее суд арестовал двух молодых человек, устроивших незаконную агитацию в поддержку Навального в соцсети.
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