Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следит за порядком.

Сегодня днем на площади Кирова более 300 человек собрались для того, чтобы поддержать Алексея Навального. В таком же количестве пришли на площадь и стражи порядка.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции достали плакаты и портреты с Навальным, к ним стали подходить полицейские и просить свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям полицейских задерживали.

"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивают призывы в поддержку Навального".

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал призывавшего выйти на митинг студента.