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Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
14:30, 23 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следит за порядком.

Сегодня днем на площади Кирова более 300 человек собрались для того, чтобы поддержать Алексея Навального. В таком же количестве пришли на площадь и стражи порядка.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции достали плакаты и портреты с Навальным, к ним стали подходить полицейские и просить свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям полицейских задерживали.

"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивают призывы в поддержку Навального".

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал призывавшего выйти на митинг студента.

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Комментарии

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stranger
2021-01-23 15:12:55
Почему я гражданин, налогоплательщик содержу эту власть на свои средства и при этом должен спрашивать разрешение у оной на свои законные действия. Я плачу - значит хозяин, если меня обворовывают слуги, я вправе разбираться с ними.
David
2021-01-23 14:51:12
Молодцы, держитесь!
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