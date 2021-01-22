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Несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в столице Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
17:00, 23 Января 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске на площади Кирова прошли задержания участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи плорядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям задерживали.
"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивали призывы в поддержку Навального. А рядом с новогодней елкой гуляли прохожие, на ледовом катке отдыхали любители фигурного катания".

Через час после начала митинга полиция вытеснила с площади митингующих.

По данным МВД Карелии, в Петрозаводске на несанкционированный митинг вышли 135 чел, 23  были задержаны, из них 1 - несовершеннолетний. В Костомукше на несанкционированную акцию собралось 20 человек, все прошло спокойно. В Сегеже также обошлось без задержании , там Навального поддерживали три человека, а в Пряже прошел одиночный пикет.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-01-23 18:18:25
Комментировать нарушение Конституции? Сейчас вылезут полторы обезьяны. Столица, закройте комментарии.
баян
2021-01-23 18:03:51
Туниядцы и только ни какие они оппозиционеры хотели Бобла срубить да не получилось всех на севера лес заготавливать под щитовые домики.а лучше снег чистить город в снегу утопает лопаты каждому митингующему
Сергей
2021-01-23 17:48:07
Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Комментарий к Ст. 31 КРФ Содержание рассматриваемой статьи соответствует положениям международных договоров. Так, в ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека установлено, что "каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций", а в ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах "признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц". Статья 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод содержит следующую норму: "Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в них для защиты своих интересов". Закрепленные в ст. 31 Конституции мирные публичные мероприятия, каждое в отдельности или в сочетании друг с другом, предоставляют гражданам широкие возможности для свободного выражения своих мыслей, высказывания и формирования мнений и убеждений, выдвижения требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны. Это значит, что право на проведение публичных мероприятий, ценное само по себе, может в установленном порядке использоваться и фактически используется для обеспечения и защиты конституционных и иных прав и свобод, в частности для обеспечения нормальных условий труда, своевременной выплаты заработной платы, повышения размеров оплаты труда и пенсий, улучшения работы транспорта, коммунальных услуг, образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, прекращения в армии неуставных отношений, улучшения работы судов и правоохранительных органов, усиления борьбы с коррупцией и другими подобными негативными явлениями. Публичные акции дают гражданам возможность принять участие в дискуссиях по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, высказать поддержку или, напротив, неприятие решений и действий других государств, различных международных и национальных организаций.

тезка Высоцкого
2021-01-23 17:44:58
мужик украл в магните пиво
и к ним в ментовку приволок
вещдок те допивали молча
не дело дело возбуждать
однозначно
2021-01-23 17:32:30
Отлично. Спасибо полиции. Работайте братья
Off
2021-01-23 17:54:21
однозначно, в подгузниках...
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