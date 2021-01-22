Несанкционированный митинг в поддержку Навального прошел в столице Карелии (ФОТО)

В Петрозаводске на площади Кирова прошли задержания участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального.

Сегодня в столице Карелии на несанкционированный митинг в поддержку Навального вышли более 300 человек, почти столько же сотрудников полиции и Росгвардии следило за порядком.

Как сообщил корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, как только участники акции доставали плакаты и портреты с Навальным, к ним подходили стражи плорядка и просили свернуть агитационные материалы.

Отказывающихся подчиниться требованиям задерживали.

"Первой в полицейскую машину отвели девушку, позже прошло жесткое задержание молодого человека, который оказал сопротивление, - сообщил корреспондент. – Собравшиеся на площади выкрикивали призывы в поддержку Навального. А рядом с новогодней елкой гуляли прохожие, на ледовом катке отдыхали любители фигурного катания".

Через час после начала митинга полиция вытеснила с площади митингующих.

По данным МВД Карелии, в Петрозаводске на несанкционированный митинг вышли 135 чел, 23 были задержаны, из них 1 - несовершеннолетний. В Костомукше на несанкционированную акцию собралось 20 человек, все прошло спокойно. В Сегеже также обошлось без задержании , там Навального поддерживали три человека, а в Пряже прошел одиночный пикет.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на митинг в поддержку Навального.

Больше фото с митинга смотрите здесь.