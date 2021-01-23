Суд Петрозаводска арестовал еще одного юного агитатора, призывавшего выйти на митинг в поддержку Навального

На двое суток арестовали 18-летнего жителя Карелии, разместившего в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 18-летнего уроженца Кеми, проживающего на сегодняшний день в Петрозаводске.

Суд установил, что юноша с 20 по 22 января размещал в социальных сетях агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд постановил признать 18-летнего агитатора виновным в совершении административного правонарушения и арестовал нарушителя закона на двое суток. Срок ареста считать с 23 января 11.00.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать постановление в Верховном суде Карелии.

Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии.

Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске более 300 человек вышли на митинг в поддержку Навального. Полиция провела задержания участников акции, которые не подчинялись их требованиям убрать агитационные плакаты.