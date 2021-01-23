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Суд Петрозаводска арестовал еще одного юного агитатора, призывавшего выйти на митинг в поддержку Навального

Новости. Общество
15:53, 23 Января 2021
фото: © pixabay.com
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На двое суток арестовали 18-летнего жителя Карелии, разместившего в интернете агитационную информацию в поддержку Навального.

Петрозаводский городской суд в открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 18-летнего уроженца Кеми, проживающего на сегодняшний день в Петрозаводске.

Суд установил, что юноша с 20 по 22 января размещал в социальных сетях агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд постановил признать 18-летнего агитатора виновным в совершении административного правонарушения и арестовал нарушителя закона на двое суток. Срок ареста считать с 23 января 11.00.

По информации судебной инстанции, подсудимый может в течение 10 дней обжаловать постановление в Верховном суде Карелии.

Ранее сообщалось, что призывавшего выйти на митинг студента арестовали в столице Карелии.

Сегодня на площади Кирова в Петрозаводске более 300 человек вышли на митинг в поддержку Навального. Полиция провела задержания участников акции, которые не подчинялись их требованиям убрать агитационные плакаты.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-23 18:05:16
ст. 31 Конституции РФ . Имею право собираться мирно ... Суд не знает Конституцию
andruh
2021-01-23 17:48:00
Правильно ,накорню надо пресекать,плохо им живется все с айфонами ходят...
Andrey+
2021-01-23 17:09:06
Чо то тут не так... КоАП РФ не предусматривает санкции за "призывы организовать". За призывы к участию в несогласованном мероприятии - да, предусматривает. Но за призыв ы к организации публичного мероприятия - нет! Тут кто-то напутал: или пресса или суд.
ст. 20.2 п.2 КоАП РФ: "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия..."(с).
михаил иванов
2021-01-23 16:53:01
Ах тыж блин! Вот они оказывается какие "Революционеры")))
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