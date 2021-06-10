Сторонники партии «Новые люди» убирают старые автопокрышки с улиц Петрозаводска

Активисты и сторонники партии «Новые люди» вышли на уборку петрозаводских дворов — им удалось ликвидировать более двадцати стихийных свалок старых автомобильных покрышек.

Активисты партии «Новые люди» в течение двух дней объезжали центральные улицы микрорайона Древлянка. Выброшенные автолюбителями использованные шины громоздились рядом с контейнерными площадками, гаражами, у подъездов домов. Один из участников большой уборки Юрий Кушнир отметил, что полностью заполненный двадцатикубовый грузовик сделал две ходки.

«Сегодня мы работаем в моем родном микрорайоне Древлянка, но последующие акции обязательно проведем в других точках Петрозаводска. Это не первая эко-акция „Новых людей“ — прошлая проходила в мае. После того, как мы очистили несколько городских дворов от старых автопокрышек, в группу нашей партии в соцсети Вконтакте стали писать жители других районов столицы Карелии с той же проблемой. Теперь мы собираем информацию и будем планировать новые рейды, чтобы помочь людям в их желании сделать свой город чище», — рассказывает Юрий Кушнир.

Все собранные покрышки активисты отвозят в пункт приема ПМУП «Автоспецтранс». Сегодня там образовался целый склад старых шин — 400 тонн. В Карелии нет предприятия по переработке ТКО. Его планируют построить и запустить только через три года, в 2024-м. Поэтому сегодня проблема утилизации использованных шин в Карелии стоит остро. Покрышки — особый вид мусора, так называемого четвертого класса опасности, их нельзя просто выбросить в контейнер у дома, как бытовые отходы. Нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей.

В борьбе с нарушителями природоохранное ведомство региона использует фотоловушки. Они помогают фиксировать автовладельцев, выбрасывающих покрышки. Однако этот метод проблемы все же не решает. С каждым сезоном число стихийных свалок растет. Впрочем, сторонник партии «Новые люди» Юрий Кушнир на недобросовестных водителей не злится:

«Автовладельцев можно понять. Проблема утилизации шин в городе не решена. Не все шиномонтажные мастерские принимают старые покрышки, чаще просят забрать с собой. Самостоятельно отвезти их в ПМУП „Автоспецтранс“ не каждый хочет. Вот и получается, что шины по всему Петрозаводску валяются. Я, как автолюбитель, знаю, что раз в 3-4 года водители меняют покрышки. Сегодня каждый второй житель Петрозаводска имеет автомобиль. Представляете, сколько использованных шин в городе?»