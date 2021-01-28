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Страх потерять имущество заставил мужчину в Карелии выплатить долг

Новости. Общество
12:13, 29 Января 2021
фото: © bashinform/Андрей Старостин
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Приставы в Костомукше через предупреждение добились от нарушителя выплаты долга, сообщили в УФССП Карелии.

Судебные приставы Костомукши рассматривали производство о взыскании с должника свыше 220 тыс. рублей. Деньги он должен был юридическому лицу. Сотрудники службы предоставили нарушителю всю информацию о порядке погашения задолженности. Приставы также разъяснили мужчине, что он вправе обратиться в суд с заявлением об отложении исполнительного производства, что у гражданина есть право получить отсрочку или рассрочку по долговым документам.

Кроме того, должнику рассказали, что в случае отсутствия погашения долга в полном объеме и в установленный срок, на зарегистрированное им имущество будет наложен арест. Далее гражданин может навсегда потерять арестованное.

После получения предупреждения, не желая наступления негативных последствий, должник погасил задолженность в полном объеме и в срок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-01-29 13:24:44
Какой лихо закрученный сюжет! Интрига и приключение! Побольше бы таких на страницах Столицы!
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