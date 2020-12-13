Страхи населения из-за слухов о проекте мусоросжигающего завода развеяли в парламенте Карелии

Опасения жителей Сортавалы из-за слухов о планах строительства мусоросжигающего завода в окрестностях города безосновательны – такие заводы не планируется строить нигде в Карелии.

Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

Он ответил на вопрос депутата Александра Федичева, по словам которого, ему рассказали о таких планах местные жители.

"По моим данным речь идет о строительстве мусоросжигающего какого-то большого завода рядом с поселком Хелюля. Естественно, среди населения большой резонанс эта вся тема имеет, люди конечно опасаются… строительство прямо неподалеку от Сортавалы", - сказал депутат.

Что ему ответил замглавы Минприроды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".