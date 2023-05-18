Страховка для водителей, отправляющихся из Карелии в Финляндию, обойдется в копеечку

После отмены российской страховки «Зеленая карта» полис придется покупать при въезде в страну.
Напомним, с 1 июня прекратилось действие двусторонних соглашений, заключенных между РСА и национальными бюро «Зеленая карта» государств Европейского экономического пространства (ЕЭП). Документ предусматривал взаимное признание страховых сертификатов «Зелёная карта», выданных в Российской Федерации и странах ЕЭП.
Теперь полис придется покупать при въезде в страну. Самая дешевая страховка в Финляндии обойдется в 180 евро.
Каков минимальный и максимальный срок такой страховки, знает проект «Жизнь и кошелек».
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