Страховка для водителей, отправляющихся из Карелии в Финляндию, обойдется в копеечку

После отмены российской страховки «Зеленая карта» полис придется покупать при въезде в страну.

Напомним, с 1 июня прекратилось действие двусторонних соглашений, заключенных между РСА и национальными бюро «Зеленая карта» государств Европейского экономического пространства (ЕЭП). Документ предусматривал взаимное признание страховых сертификатов «Зелёная карта», выданных в Российской Федерации и странах ЕЭП.

Теперь полис придется покупать при въезде в страну. Самая дешевая страховка в Финляндии обойдется в 180 евро.

Каков минимальный и максимальный срок такой страховки, знает проект «Жизнь и кошелек».