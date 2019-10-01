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Новости. Экономика
07:11, 01 Октября 2019

Страховые взносы ИП "за себя": что за этим кроется

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Под страховыми взносами принято понимать уплату некоторых сумм на медицинское, пенсионное и социальное страхование работников.

Речь идёт об обязательных платежах. Индивидуальных предпринимателей закон не обходит стороной. Он также должны платить страховые взносы в установленном государством размере. Контролирует процесс налоговая служба. По данным tbis.ru, страховые взносы ИП "за себя" ежегодно повышаются. Однако их по-прежнему нужно платить регулярно, чтобы исключить давление со стороны специальных органов, а также различные санкции.

Когда речь идёт об индивидуальном предпринимателе, присутствует некоторая двойственность восприятия. Он рассматривается законом как объект предпринимательской деятельности, а также как отдельное физическое лицо, требующее защиты.

Индивидуальный предприниматель является одновременно и собственным работодателем. Именно поэтому он должен платить страховые взносы не только за людей, которые находятся у него в подчинении на законных основаниях, но и "за себя". Индивидуальный предприниматель обязан гарантировать себе пенсию, а также медицинское обслуживание. Он ничем не отличается от других работников, которые легально осуществляют свою деятельность.

Платить страховые взносы "за себя" должны все без исключения предприниматели. Некоторые наивно полагают, что отсутствие прибыли в отдельном промежутке времени спасает их от налогового бремени. Однако такое мнение в корне ошибочно. Страховые взносы нужно платить всем кто состоит в государственно реестре ИП, даже если в отдельные моменты деятельность не ведётся или приносит убытки.

Необходимость в уплате страховых взносов возникает в тот момент, когда индивидуальный предприниматель приобретает свой статус. Обязанность считается неукоснительной до момента снятия ИП с регистрации. Однако присутствует льготные периоды, когда уплата налога не ведётся. К числу законных оснований стоит отнести: военную службу; проживание за пределами страны с супругом; необходимость сопровождать супруга-военнослужащего, работающего по контракту; уход за ребёнком (до 1,5 года) или ребёнком с инвалидностью, а также пожилым человеко (более 80 лет).

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