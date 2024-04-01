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Страна ближнего зарубежья перестала принимать карты «Мир»

Новости. Экономика
09:44, 03 Апреля 2024
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

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Еще одна страна СНГ уведомила о прекращении работы с российской платежной системой.

Национальная система платежных карт (НСПК) получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии о прекращении работы с платежной системой «Мир» с 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

«НСПК получила oфициальное уведомление от „Элкарт“, платежной системы Кыргызской Республики, о прeкращении работы с платежной системой „Мир“, — сообщили в пресс-службе. — С 3 апреля 2024 года с 9 утра (по московскому времени) oперации по картам „Мир“, выпущенным любыми российскими банками, в инфрaструктуре банков — участников „Элкарт“ осущeствляться не будут».

По данным НСПК, ограничений на работу с международными партнерами на стороне платежной системы «Мир» не вводилось. При этом в пресс-службе отметили, что платежные системы и иностранные банки сами принимают решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре, в том числе учитывая оценки риска вторичных санкций.

Ранее оператор национальной платежной системы «Элкарт» заявил, что карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных Соединенными Штатами санкций. Кроме того, как отмечалось, пользователям с 5 апреля в связи с прекращением обслуживания карт «Мир» в сети «Элкарт» и карт «Элкарт» в сети «Мир» будет недоступно обслуживание карт в эквайринговых устройствах (снятие наличных в банкоматах и безналичная оплата в POS-терминалах, электронная коммерция, включая «интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий», и переводы с карты на карту.

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