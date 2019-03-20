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Новости. Общество
12:02, 20 Марта 2019
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Соседняя с Карелией страна признана самой счастливой

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Финляндия уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран мира.

В этом году Суоми побеждает с большим отрывом. За последние десять лет уровень счастья заметно поднялся в Бенине и опустился в Венесуэле и Сирии, сообщает агентство новостей Yle.

Финляндия – самая счастливая страна в мире уже второй год подряд. Таковы результаты официального доклада ООН World Happiness Report, где собраны данные по 156 государствам планеты.

Доклад, публикующийся ежегодно, для оценки уровня счастья использует такие критерии как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и отношение к коррупции.

Результаты основываются на опросах, проводимых в течение трех предыдущих лет.

В свете собранных данных ситуация в Финляндии выглядит радужной. Суоми вновь возглавила рейтинг самых счастливых стран, с большим отрывом обойдя соперников. Уровень счастья в Финляндии незначительно, но стабильно растет с 2014 года.

По традиции, все Северные страны заняли хорошие позиции в рейтинге. По сравнению с прошлым годом, Австрия отняла у Австралии последнее место в первой десятке самых счастливых государств.

Эстония занимает в рейтинге 55-е место, Россия – 68-е.
(В скобках приводится прошлогодняя позиция в рейтинге).
1. Финляндия (1)
2. Дания (3)
3. Норвегия (2)
4. Исландия (4)
5. Нидерланды (6)
6. Швейцария (5)
7. Швеция (9)
8. Новая Зеландия (8)
9. Канада (7)
10. Австрия (12)

Список аутсайдеров
147. Гаити (148)
148. Ботсвана (146)
149. Сирия (150)
150. Малави (147)
151. Йемен (152)
152. Руанда (151)
153. Танзания (153)
154. Афганистан (145)
155. Центральноафриканская республика (155)
156. Южный Судан (154)

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Циник
2019-03-20 12:51:04
Повезло людям,живущим в соседней стране,что уж тут скрывать,а у нас как? Вот закон Сам подписал:- об окончательном "закрытие ртов",где нельзя ничего больше говорить лишнего про власть и ... лучше будет не говорить с 29 марта вообще,а то штрафы
от 30 до 300.000р.,понятно что не "совместимые с жизнью"....,всё , похоже перестройка пришла к своему "логическому завершению", теперь будем хвалить чиновников и ездить по плохим дорогам , ходить по грязным не убранным улицам, среди обшарпанных временем домов,матерясь про себя.....жаль...или не жаль? сам уже не пойму,ведь скучно станет?
Неравнодушный
2019-03-20 12:36:14
Скорее всего, они просто самые сытые и холёные. А о действительно счастливых людях никаких статистических данных нет.
Гость
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