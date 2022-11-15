Странная авария произошла на одном из перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Две легковушки не поделили перекресток на Ключевой.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Петрозаводске вечером 28 ноября, в 18.50. Видео столкновения было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент, случившийся на перекрестке улиц Ключевая и Онежской Флотилии, попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, автомобиль одного из участников аварии поворачивал с улицы Ключевая на улицу Онежской Флотилии. Когда машина уже почти завершила поворот, в нее сзади врезался другой автомобиль, двигавшийся по Онежской Флотилии прямо.