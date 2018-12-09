Странная ситуация наблюдается вокруг предстоящей приватизации "Кареллеспрома"

Похоже, что главные интересанты договорились обо всем заранее.

"То, что происходит сегодня вокруг приватизации "Кареллеспрома", меньше всего свидетельствует о "максимальной прозрачности и открытости", считает наш автор Валерий Поташов. - Совершенно очевидно, что за официальными сообщениями о предстоящей продаже государственного пакета акций есть некие договоренности сторон, о которых республиканские власти не хотят сообщать населению Карелии, хотя эти акции – региональная, а не частная собственность карельских чиновников.

Если государственный пакет акций "Кареллеспрома" будет выставлен на аукцион, их покупателем может стать любая крупная лесопромышленная компания, которая подаст заявку на торги – и АО "Кондопожский ЦБК", и "Сегежа групп".

Правда, если в торгах будут участвовать и АО "Кондопожский ЦБК", и группа "Сегежа", продажная стоимость государственного пакета акций "Кареллеспрома" может существенно вырасти, и республиканский бюджет ждут огромные дополнительные доходы. Но странная ситуация, которая наблюдается сегодня вокруг предстоящей приватизации "Кареллеспрома", дает основания предполагать, что главные интересанты договорились обо всем заранее".

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