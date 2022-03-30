Странный маневр стал причиной ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись утром 18 апреля на Красноармейском мосту.

Авария произошла 18 апреля в 8.21 на Красноармейском мосту в Петрозаводске. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, два автомобиля стояли друг за другом на мосту в крайнем левом ряду для последующего поворота на набережную Ля-Рошель. В какой-то момент один из участников ДТП сдал назад. В результате этого маневра автомобили столкнулись. Участники ДТП, судя по всему, не стали вызывать автоинспекторов, оформив протокол самостоятельно.

Напомним, в пятницу на трассе «Вологда-Медвежьегорск» водитель из Карелии попал в смертельное ДТП.