Страны Азии все больше покупают рыбу, добытую промысловым флотом Карелии

Переориентация рынков связана с изменениями в логистике из-за внешнеэкономической ситуации, пишет «РБК Карелия».

По итогам 2022 года в доле экспорта карельского рыболовного флота выросли поставки на азиатские рынки. По сравнению с предыдущим годом рост составил около 30%, сообщил «РБК Карелия».



На этот показатель повлияли внешнеэкономические условия и, как следствие, появление новых торговых путей. Об этом изданию рассказали в Союзе рыбопромышленников Карелии.



«На экспорт поставляется продукция, которая остается после удовлетворения потребностей внутреннего рынка. География сбыта у нас осталась прежней, поскольку в настоящее время в отношении рыбы нет каких-либо ограничений. В тоже время мы отмечаем увеличение поставок на азиатские рынки. В Азию в основном поставляется рыба до двух килограммов, в Европу — свыше двух килограммов, это разделение связано с особенностями производства продукции из рыбы — машинным способом в Европе и ручным в Китае», — рассказал председатель Союза Илья Раковский.



По его словам, на доступность восточных рынков влияет развитие железнодорожных путей, а также смена перевалочных пунктов для морских судов.



В этом году предприятия уже отправляли свою продукцию на экспорт в Азию железнодорожным маршрутом — рефконтейнерами во Владивосток и оттуда морским транспортом в китайский порт Циндао.



В целом, по информации Союза, по итогам 2022 года предприятия республики добыли 124,1 тысячи тонн водных биоресурсов, что составляет около 90% к уровню 2021 года.



В Баренцевом море и Атлантическом океане карельский флот выловил 120,9 тысяч тонн, или 90% к показателям 2021 года, меньше на 14,1 тыс. тонн. В том числе, 67 тысяч тонн путассу, скумбрии и сельди атлантической (83% к 2021 году); трески и пикши — 43,8 тысяч тонн (88% к 2021 году); мойвы — 6,7 тысячи тонн - в 2021 году вылова этих пород рыбы не было.



Квота вылова для океанического рыболовства, 133,9 тысячи тонн, освоена на 87,3%. Недобор в Союзе связывают с неблагоприятной обстановкой в районах промысла в Баренцевом море и постановкой ряда судов на продолжительный ремонт.



«В 2023 году примерно на 20% снижены квоты на вылов трески. Это связано с циклическим снижением ее популяции», — отметил Илья Раковский.



Что касается обеспеченности рыболовного флота Карелии судами, то по словам председателя Союза, ранее запланированное строительство продолжается, несмотря на сложности, которые возникли в поставках оборудования.



Сейчас для карельских предприятий строят пять новых судов на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Они будут работать на промысле трески и пикши в Баренцевом море.



«В части судов необходимая техника была полностью укомплектована, до того, как сотрудничество было остановлено, по оставшимся — проведена работа по импортозамещению, в основном используются азиатские аналоги. Такая же ситуация и с комплектующими. Мне неизвестно ни одного случая, чтобы судно стояло в порту и не могло выйти в море из-за того, что у него нет каких-то европейских деталей», — отметил Раковский.



В составе предприятий Союза рыбопромышленников Карелии сейчас шесть судов, работающих на промысле донных пород, еще три - это пелагические траулеры типа «Моонзунд».



Суда добывают более 100 тысяч тонн рыбы в год. Промысловыми породами являются донные: треска и пикша Баренцева и Норвежского морей; пелагические: мойва, путассу, сельдь, скумбрия, добываемые в иностранных зонах Норвегии и Фарерских островов.



В целом, в 2022 году российская рыбная отрасль потеряла более 30% прибыли. В Росрыболовстве объяснили этот показатель увеличившимися расходами компаний на ремонт судов и покупку запчастей через третьи страны.



В ответ, на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования из федерального бюджета в этом году планируют направить 14 млрд рублей.









