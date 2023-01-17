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Страшная статистика: за месяц на дорогах Карелии в ДТП погибли 22 человека

Новости. Происшествия
09:44, 14 Февраля 2023
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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Начальник Управления ГИБДД Карелии, полковник полиции Андрей Червочкин рассказал о непростой дорожной ситуации.

По словам начальника ГИБДД республики, с начала года – за январь на дорогах Карелии произошло 42 ДТП, в результате которых 47 человек получили травмы, а 22 – погибли.

Статистика показала, что 90% дорожных аварий происходят по вине водителей, которые сознательно нарушают Правила дорожного движения. Основными причинами происшествий являются несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения, выезд автомобиля на полосу встречного движения для совершения обгона, в том числе в местах, где это запрещено.

На дорогах федерального значения произошло 16 ДТП, в них 16 человек погибли, 17 травмированы. В населенных пунктах в 22 авариях погибли 7 и травмированы 22 человека.

По статистике одним из самых частых видов ДТП с наибольшей тяжестью последствий является столкновение транспортных средств. Так, в январе в 25 столкновениях погибли 18 человек, 30 травмированы. По причине выезда на встречную полосу произошло 8 смертельных аварий, в которых погибли 12 человек, травмированы 7.

Аварии с наиболее тяжкими последствиями происходят с участием грузового транспорта. Так, в январе на федеральной трассе «Кола» зарегистрировано четыре аварии с большегрузами, в двух из них погибли семь человек.

Обгон - наиболее опасный маневр на дороге, особенно на зимней дороге. Многие водители недооценивают риски этого маневра на большой скорости, не учитывают все непредвиденные факторы. Большой опыт вождения также не дает гарантии успешного маневра. У водителей, совершивших смертельные маневры, различный водительский стаж, от 9 лет до 51 года. Один водитель среди попавших в ДТП имел стаж вождения менее года, один - не имел водительских прав.

Водители нарушают ПДД и, невзирая на предостережения, выбирают опасный стиль вождения. В январе автоинспекторы пресекли более 250 нарушений правил обгона с выездом на встречную полосу. Системой автоматической фиксации административных правонарушений республики зарегистрировано более 30 тысяч фактов превышения скорости.

Нетрезвое вождение остаётся одним из самых опасных факторов, влияющих на дорожную безопасность. В январе инспекторы отстранили от управления 149 водителей с признаками опьянения, из них 45 в Петрозаводске. Два ДТП произошли с участием водителей в нетрезвом состоянии, в них получили травмы два человека.

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