Страсть к спиртному толкнула петрозаводчанина на преступление

Полиция задержала петрозаводчанина, который украл одежду в магазине, сообщили в МВД Карелии.

В середине декабря в полицию Петрозаводска обратился представитель одного из отделов крупного гипермаркета в центре города. Он сообщил, что из торгового зала похищены предметы одежды стоимостью свыше 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 30-летнего ранее судимого жителя карельской столицы. В день происшествия он зашёл в магазин, когда там было много покупателей. По версии правоохранителей, гражданин взял приглянувшиеся ему футболки и джемпер в примерочную, оторвал с них бирки, после чего спрятал товары под одеждой и покинул магазин. В этот же день петрозаводчанин сбыл их прохожему за одну тысячу рублей. Вырученные средства подозреваемый потратил на алкогольные напитки.

По признакам состава преступления, предусмотренного возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.