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Полиция просит жителей Карелии не ввязываться в сомнительные финансовые пирамиды

Новости. Общество
17:20, 05 Февраля 2021
фото: © Shutterstock/FOTODOM
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В МВД Карелии выдали рекомендации жителям республики, как избежать потери денег в сомнительных схемах заработка.

Сегодня мошенники обманывают граждан не только в интернете или по телефону. Зачастую некоторые недобросовестные организации призывают вкладывать средства в финансовые пирамиды. Другие же аферисты действуют завуалировано, предлагая якобы финансовые услуги населению. Схемы привлечения средств бывают разные, а вот итог зачастую один – вкладчик теряет свои сбережения.

Так, например, гражданам предлагают услуги по торговле на международном валютном рынке. Но в итоге оказывается, что организация лицензии не имеет. А специальное приложение, которое клиент установил, всего лишь подделка, и его накопления ушли в карман незнакомцу.

Другие предприятия предлагают вложиться в выгодный проект - выдавать краткосрочные займы населению. Предполагается, что вложенные средства в дальнейшем приумножатся, ведь должники начнут возвращать деньги и выплачивать проценты. Однако на практике получается обратный результат - возврат средств не происходит. Организация банкротится, что влечет потерю вложений вкладчика.

Существуют несколько признаков, указывающих на сомнительность финансовой организации. Например, если она является юридическим лицом, но на сайте отсутствует учредительная документация и публичная бухгалтерская отчетность. Сам сайт компании подозрительный и сделан некачественно. У организации нет государственной лицензии на соответствующую деятельность, но фирма предлагает свои услуги в этой сфере. Широкая, массированная реклама на ресурсах в интернете, в том числе в социальных сетях. Обычно она громогласно сопряжена с обещанием высокой доходности.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Тина
2021-02-05 17:32:48
Депутатам ГД : сделайте 30 лет тюрьмы за мошенничество, и пожизненно,если обманул стариков от 65 и старше. . И всё...
А то все силы на "навальных" брошены,а мошенники доверчивых граждан окучивают....
А на 1 канале очередное глупое шоу Гордона крутят,стыдно смотреть...и находят дебил, соглашающихся сниматься в этом цирке,русских позорят...
Лучше бы про мошенников подробно рассказывали...
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