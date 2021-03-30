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Строители моста в Карелии пообещали жителям поморского села убрать мусор в течение 10 дней

Новости. Общество
13:39, 31 Марта 2021
фото: предоставлено жителями Нюхчи
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Жители Нюхчи недовольны отсутствием внимания муниципальных властей к ситуации в старинном селе.

Глава Сумпосадского сельского поселения Анна Цуба приехала 31 марта в Нюхчу, чтобы встретиться с местными жителями, недовольными ходом ремонта аварийного моста, который соединяет два берега этого старинного поморского села. Встреча оказалась короткой и прошла на повышенных тонах: сельские активисты выразили возмущение не только отсутствием контроля за ремонтными работами, заказчиком которых выступила Сумпосадская администрация, но и невниманием муниципального руководства к ситуации в Нюхче, которая прежде была самостоятельным поселением Беломорского района.


На встрече. Фото предоставлено жителями Нюхчи

На встрече присутствовали строители, которые по контракту с администрацией Сумпосадского сельского поселения возводят в Нюхче временный мост. Они пообещали сельским активистам убрать весь строительный мусор в течение десяти дней. Однако жители поморского села высказали также претензии к качеству возведенных конструкций и потребовали от главы поселения, чтобы их проверил строительный надзор. По словам Анны Цубы, она готова вновь приехать в Нюхчу вместе со специалистами республиканского комитета по строительному, жилищному и дорожному надзору.

О том, что вызвало возмущение жителей Нюхчи, читайте в статье "Это – не крымский мост, но для нашего села он также важен".     

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