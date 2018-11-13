Строители не способны класть асфальт зимой

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"Дорожная инспекция" ОНФ объяснила, что большинство подрядчиков, работающих на региональном и муниципальном уровнях, не способны исполнять рекомендации Росавтодора по укладке асфальта при температуре до минус 10 градусов.
"Сложно найти хотя бы одну подрядную организацию, которая владеет таким количеством средств механизации для того, чтобы обеспечить процесс укладки асфальта в минусовые температуры", – сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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