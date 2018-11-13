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Новости. Экономика
15:49, 13 Ноября 2018
фото: vk.com

Строители не способны класть асфальт зимой

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"Дорожная инспекция" ОНФ объяснила, что большинство подрядчиков, работающих на региональном и муниципальном уровнях, не способны исполнять рекомендации Росавтодора по укладке асфальта при температуре до минус 10 градусов.

"Сложно найти хотя бы одну подрядную организацию, которая владеет таким количеством средств механизации для того, чтобы обеспечить процесс укладки асфальта в минусовые температуры", – сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-11-13 16:38:10
Да и летний-то у нас не особенно смахивает на настоящий.
deep
2018-11-13 16:03:10
До чего дошёл прогресс......А самый умный Васильев может дать ссылки, видео, технологии...??? Ааааа? Васильев?????
Гость
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