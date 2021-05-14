Строители, выбросившие мусор в неположенном месте, попались в фотоловушку в Петрозаводске

Инспекторы ГКУ РК «Карелприрода» зафиксировали, как сотрудники фирмы выбрасывают строительный мусор, теперь компанию оштрафуют.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов Карелии, 11 мая житель дома на улице Инженерной в Петрозаводске обратился к депутату парламента Леониду Лиминчуку. По словам мужчины, его соседи заказали услуги по ремонту квартиры и сотрудники строительной компании выносят мешки со строительным мусором на контейнерную площадку.



Депутат сообщил об этом инспекторам ГКУ РК «Карелприрода». Они оперативно выехали на место. С помощью фотоловушки, установленной в спецавтомобиле, они зафиксировали, как двое мужчин в фирменных футболках носят мешки со строительными отходами из подъезда на контейнерную площадку.





Материалы по данному инциденту будут направлены в правоохранительные органы. Компании по ремонту квартир грозит штраф от 100 до 250 тысяч рублей.