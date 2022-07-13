Строительная компания «Баренц групп» подготовила специальное предложение для своих клиентов — ставку 3%

С 1 июля стартовала льготная ипотечная программа со ставкой 3%.

На сегодняшний день можно приобрести квартиру в ипотеку под ставку 5,5% для семей, в которых родился первый или второй ребенок; ставка действует на весь срок кредита. С 1 июля стартовала льготная ипотечная программа по ставке 3%.

Ипотека под 3% действует для многодетных семей, у которых в 2018 году или позже родился третий (четвертый, пятый, шестой…) малыш, или его появление ожидается до конца этого года. Ипотека будет выдаваться под 3% годовых, и эти условия сохранятся на весь срок действия договора.

Напомним, программа поддержки от государства позволяет приобрести на льготных условиях кредитования квартиру в строительной компании «Баренц Групп», с первым взносом — от 15% (материнский капитал может быть первым взносом), на срок — до 30 лет. Программа продлится до конца года.

С появлением ребенка финансовая нагрузка на семейный бюджет вырастает, особенно если необходимо улучшение жилищных условий. Поэтому государство решило поддержать многодетных родителей и впервые на российском рынке запустить программу с простым принципом: 3-й ребенок — 3% по ипотеке.

Специалисты компании «Баренц Групп» ведут полное сопровождение сделки, от консультации до выдачи ключей и делают это бесплатно.

На весь период сделки застройщик фиксирует стоимость квартиры.

Напомним, что компания «Баренц Групп» на пересечении Соломенского шоссе и улицы Зайцева, напротив строительного гипермаркета на берегу Онежского озера реализует международный проект TALOJÄRVI город у воды.

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«TALOJÄRVI» — это комплекс монолитных домов разной этажности с автономными инженерными сетями, развитой торговой и деловой инфраструктурой и сформированной для человека окружающей средой с большим отдельным парковочным массивом.

Это зеленый район, где жители смогут почувствовать себя на стыке города и природы. Центральное место в районе займет большой парк, где есть все для спорта, отдыха, проведения досуга. Вдоль комплекса пройдет своя набережная, спроектированная с учетом потребностей и интересов населения. Главной особенностью TALOJÄRVI город у воды является то, что практически все квартиры имеют вид на Онежское озеро. Планировки тщательно продуманы по эргономике пространства, солнечному освещению, меблировке и всем современным стандартам.

В жилом районе TALOJÄRVI город у воды запустили в продажу новый дом, в котором есть квартира по стоимости 3.680.000 рублей, причем при покупке квартиры кладовку вы получите бесплатно. И как пояснил нам специалист компании — кладовка, которую вы получаете бесплатно, находится на том же этаже, что и квартира.

Подробную информацию по данному предложению вы можете получить у специалистов Баренц Групп по телефону 331-331, количество предложений ограничено.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

Ставка: • 3% для семей с тремя и более детьми не старше 18 лет, при этом, один из детей должен соответствовать Требованиям программы (см. ниже). Один из родителей должен получать зарплату на карту ВТБ. Предложение действует до 31.12.2022. Ставка не действует для рефинансирования. Подарок: бесплатное онкострахование для всех детей в семье; • 5,7% для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже). Ставка может вырасти +0,3% за отказ от использования цифровых сервисов; • 4,7% для семей, соответствующих Требованиям программы (см. ниже), покупающих жилье в Дальневосточном федеральном округе. Ставка может вырасти +0,3% за отказ от использования цифровых сервисов. Сумма кредита: • от 500 тыс. до 30 млн ₽ не более 85% стоимости квартиры; • от 1,5 до 30 млн ₽ — Москва; • от 1 до 30 млн ₽ — Московская область и Санкт-Петербург; • от 500 тыс. до 30 млн ₽ — Ленинградская область; • от 500 тыс. до 15 млн ₽ — остальные регионы. Сумма более 12 млн ₽ для Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО и более 6 млн ₽ для остальных регионов подтверждается у отдельных застройщиков, предоставляющих субсидии. Срок кредита: до 30 лет. Первоначальный взнос: от 15%, в том числе без подтверждения дохода; от 30% для жилых домов и таунхаусов. Что можно купить: Квартиру в новостройке у юридического лица (за исключением управляющей компании), готовую квартиру у юридического лица первого собственника (за исключением управляющей компании и его инвестиционного фонда), дом с земельным участком у юридического лица первого собственника, готовую квартиру или готовый жилой дом у физического или юридического лица при условии, что они расположены в сельских поселениях ДФО. Требования программы. Можно принять участие в программе, если у вас: • есть ребенок, который родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно; • для Дальневосточного федерального округа: есть ребенок, который родился в период с 01.01.2019 по 31.12.2022 включительно; • ребенок c инвалидностью, рожденный не позднее 31.12.2022. Страхование: обязательно только страхование риска утраты или повреждения приобретаемого жилья. Рефинансирование: возможно при соответствии условиям программы. Заемщик: • Гражданство заемщика и детей: РФ; • Возраст от 21 до 60 лет; • Место работы: на территории РФ или в филиалах транснациональных компаний за рубежом. Поручители: только граждане РФ. В качестве обязательного поручителя выступает муж или жена заемщика, если между ними не заключен брачный договор. Жилье. Жилое помещение, покупка которого совершается по договору: • долевого участия в долевом строительстве; • купли-продажи (первая продажа). Продавец. Для всех регионов: • юридическое лицо, за исключением управляющей компании инвестиционного фонда. Для сельских поселений Дальнего Востока: • юридическое лицо, за исключением управляющей компании инвестиционного фонда; • продавцом может выступать как физическое, так и юридическое лицо

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

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