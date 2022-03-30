В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа

Компания «Баренц Групп» представила проект набережной в районе TALOJARVI. Город у воды.
Как мы сообщали ранее, в новом районе Петрозаводска TALOJARVI. Город у воды появится большой парк для прогулок. Но на этом подарки, которые подготовила городу и горожанам строительная компания «Баренц Групп», не заканчиваются.
«Баренц групп» представила проект набережной, которая будет находиться в новом жилом районе TALOJARVI. Город у воды. Напомним, что новый район уже строится на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Функционально пространство набережной поделено на отдельные зоны, с учетом потребностей и интересов разных групп людей.
Фото: Проект новой набережной г. Петрозаводск
Здесь будут расположены места для проведения досуга как для молодых семей с маленькими детьми, молодежи, так и для людей более старшего возраста:
— Детские игровые комплексы на берегу Онежского озера
Как и на территории TALOJARVI парка, набережная будет оборудована для детей разного возраста и их родителей.
Элементы детской игровой площадки будут выполнены из натуральных материалов, которые не будут включать кричащие яркие цвета. Срок эксплуатации таких игровых элементов может составлять порядка 20-30 лет. Покрытия выполняются из высокотехнологичных материалов для обеспечения ударопоглощения и безопасности.
— Площадки для занятий спортом на свежем воздухе, в том числе дорожка для бега и езды на велосипеде
На них располагаются спортивные элементы для занятий спортом на свежем воздухе с собственным весом. Все уличные тренажёры соответствуют современным технологиям. Оборудование не ржавеет и при должной эксплуатации сможет прослужить до 25 лет.
— По всей длине набережной, вдоль детских и спортивных площадок будет проходить пеший прогулочный маршрут
Центром притяжения новой набережной планируется сделать причал для лодок, откуда жители города смогут любоваться видами карельской природы, а также делать красивые снимки.
Прогулочный маршрут спроектирован таким образом, чтобы каждый смог насладиться красотой природы – либо с простого уединенного места для отдыха, либо с детской площадки или велодорожки.
— Места общественного питания
Прогуливаясь по берегу Онежского озера, горожане всегда смогут найти место, где можно с комфортом выпить чашечку кофе или съесть хотдог. При этом не нужно будет искать свободную скамейку, так как в проекте предусмотрено достаточное количество мест для перекуса на свежем воздухе.
Строительная компания «Баренц Групп» бережно относится к природе родного края и всегда делает акцент не только на строительстве комфортного жилья, но и на озеленении застраиваемой территории.
В проекте TALOJARVI. Город у воды предусмотрен комплексный подход к озеленению из злаковых цветников и многолетних кустарников для создания уютной атмосферы и образа сада. Также предполагается посадка крупномерных деревьев различных видов, которые подчеркнут общую визуальную картину проекта и восприятие пространства. Растения будут подбираться в соответствии с климатическими особенностями местности.
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Ознакомиться с проектом TALOJARVI город у воды более подробно можно на сайте https://talojarvi.ru/
Или задать все интересующие вопросы по телефону: 331-331.