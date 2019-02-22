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Новости. Экономика
16:26, 22 Февраля 2019

Строительная компания "Баренц Групп" поздравляет всех мужчин с 23 февраля

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"Мы искренне желаем вам радостных побед, уютных вечерних бесед с близкими и оптимизма в душе!"

Компания приглашает в офис продаж за подарком для близких.

Вас ждут:

Лучшие районы города

Мы предлагаем квартиры в самых удобных районах Петрозаводска. Кукковка - экологически чистый и абсолютно новый квартал города. Центр - исторический и зеленый с удобной инфраструктурой. Древлянка - идеальное решение для молодых семей, многообразие образовательных и дошкольный учреждений. Набережная Варкауса - это первая береговая линия с собственным парком и пляжем.

Автономное отопление и водоснабжение

Мы оснащаем наши дома специальными крышными котельными, которые работают за счет природного газа. Благодаря  этому подходу в каждом доме есть своя министанция, которая обеспечивает квартиры теплом и горячей водой круглый год. А приятным плюсом являются низкие коммунальные платежи.

Авторские отделки холлов

В ритме современной жизни необходимо соответствовать, и мы создаем не только красивый внешний облик дома, но и обеспечиваем уют внутри подъездов. Дизайнерское оформление и удобная навигация не оставят равнодушными жильцов и их гостей.

Озеленение территории.

Наша компания ежеквартально проводит мероприятия по озеленению города и придомовых территорий своих домов. С ростом  посаженых деревьев  каждый житель города увидит насколько меньше пыли становится в его доме, а дышится во дворах еще легче.

Разнообразные планировочные решения

Планировочные решение нашей компании разработаны с учетом эргономики каждого помещения. Мы предлагаем разнообразные варианты, от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир. А при желании, вы сможете объединить понравившиеся для себя варианты.

Бесшумные лифты

Лифты в наших домах создают комфорт при использовании, благодаря шумоизоляции и плавности хода. А автоматические двери оснащенные сенсорными датчиками.

Колясочные зоны в подъездах

Мы знаем, что особое внимание заслуживают родители с детьми, и устанавливаем детские площадки в каждом дворе, а также не забываем о хранении в подъездах. Колясочными зонами оснащены холлы, а при  возможности и каждый этаж в наших домах.

Системы видеонаблюдения

Для безопасности и удобства в каждый подъезд и лифт мы установили  системы видеонаблюдения. Придомовая территория оснащена видеокамерами с разных ракурсов и дополнительно обеспечивает безопасную среду возле домов.

Подробная информация в офисе продаж по адресу К.Маркса 1А, по телефону 331-331, а так же на сайте www.barenz.group или в социальных сетях Баренц Групп в VK"Баренц Групп" в instagram.

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