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Строительная компания организовала проход пешеходов через стройплощадку в Петрозаводске

Новости. Общество
08:45, 16 Декабря 2021
фото: Виталий Марков

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Компания КСМ, которая строит детский сад в микрорайоне Древлянка, откликнулась на просьбы жителей и организовала для них проход через стройплощадку теплотрассы.

Об этом рассказал «Столице на Онего» депутат Петросовета Виталий Марков, к которому обращались жители района и тренер бассейна «Н2О».

«До сегодняшнего дня дети шли в бассейн прямо по проезжей части улицы Хейкконена, рискуя попасть под машину. Компания КСМ не осталась в стороне от проблемы и буквально за сегодняшний день организовала работы по расчистке снега и устройству временного пешеходного перехода через проезжую часть и строительную площадку. Окончательно работы по благоустройству обещали сделать в летний период. Думаю все родители облегченно вздохнули, а одним опасным местом в городе стало меньше. Выражаю огромную благодарность Компании КСМ», — сказал Марков.

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