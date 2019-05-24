Строительная компания в Карелии инициировала процедуру банкротства

АО "Крупнопанельное домостроение" – старейший застройщик жилья и социальных объектов в Карелии – направил в суд заявление о признании себя банкротом.

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление поступило в суд 22 мая. Ранее заявление о признании компании банкротом направляла Федеральная налоговая служба. К концу января АО "Крупнопанельное домостроение" задолжало в бюджет и внебюджетные фонды сумму в размере 9,5 млн рублей. К апрелю, компания погасила задолженность и Арбитражный суд отклонил иск налоговой службы, пишут "Вести Карелии".

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