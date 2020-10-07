Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке

В Петрозаводске снесли крепкое кирпичное здание на улице Пробной.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что 7 октября на улице Пробной,15 начался снос кирпичного 2-этажного здания 1981 года постройки.

"Сегодня стал свидетелем сноса здания по адресу: ул. Пробная,15, все бы ничего, но это кирпичное здание 1981 года постройки, в котором запросто мог разместиться детский сад, например. А если перевести из нежилого в жилое, то можно было бы расселить ближайшие деревяшки", - написал житель города.

Горожанин попросил объяснить, почему крепкое и хорошее здание решили снести.

Редакция обратилась за комментарием в администрацию Петрозаводска, где сообщили, что собственником здания является ИП "Пауков П.Н." и он решает все вопросы, связанные с судьбой постройки.

Поиски контактов привели журналиста в строительную компанию "Nova". Секретарь организации сообщила, что по вопросу сноса здания на Пробной уже обращались журналисты, но Павел Николаевич Пауков не хочет давать комментарии.

"Можем сказать одно, что на месте снесенного здания пока не планируется никакой постройки", - сказала сотрудница компании.

Ранее сообщалось, что конфликт обитателей Старой Кукковки и городских властей спровоцировало начало строительства на территории района многоэтажек, к которому ранее приступила компания "Nova". Горожане возмутились, что дома-"свечки" стали возводить в непосредственной близости от частных огородов.