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Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке

Новости. Общество
16:05, 08 Октября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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В Петрозаводске снесли крепкое кирпичное здание на улице Пробной.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что 7 октября на улице Пробной,15 начался снос кирпичного 2-этажного здания 1981 года постройки.

"Сегодня стал свидетелем сноса здания по адресу: ул. Пробная,15, все бы ничего, но это кирпичное здание 1981 года постройки, в котором запросто мог разместиться детский сад, например. А если перевести из нежилого в жилое, то можно было бы расселить ближайшие деревяшки", - написал житель города.


© Яндекс.Карты

Горожанин попросил объяснить, почему крепкое и хорошее здание решили снести.

Редакция обратилась за комментарием в администрацию Петрозаводска, где сообщили, что собственником здания является ИП "Пауков П.Н." и он решает все вопросы, связанные с судьбой постройки.

Поиски контактов привели журналиста в строительную компанию "Nova". Секретарь организации сообщила, что по вопросу сноса здания на Пробной уже обращались журналисты, но Павел Николаевич Пауков не хочет давать комментарии.

"Можем сказать одно, что на месте снесенного здания пока не планируется никакой постройки", - сказала сотрудница компании.

Ранее сообщалось, что конфликт обитателей Старой Кукковки и городских властей спровоцировало начало строительства на территории района многоэтажек, к которому ранее приступила компания "Nova". Горожане возмутились, что  дома-"свечки" стали возводить в непосредственной близости от частных огородов.

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Комментарии

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протестанутый
2020-10-08 16:55:56
Имеют конституционное право. :)
dimchik19725
2020-10-08 16:44:33
Не БОПовский ли это сад раньше был?
Os
2020-10-08 16:26:16
Это же и был детсад, только ведомственный.
кир
2020-10-08 16:14:03
Повторю известные на этом форуме слова. "Мы тут власть"© Без комментариев. :)
*
2020-10-08 16:18:09
В Киргизии тоже так чувак считал , но почему то его за ночь смыло .
Влад
2020-10-08 16:13:20
Можно даже не гадать .Ждем очередной небоскреб.
Гость
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