Строительная компания «Век» из Карелии признана надежным российским застройщиком уже 7-й год подряд

Торжественная церемония награждения Золотым знаком «Надежный застройщик России 2022» прошла в Санкт-Петребурге.

В четверг, 24 ноября, в Мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения Золотым знаком «Надежный застройщик России 2022».

Награду получил генеральный директор АО ‚Специализированный застройщик ‚Строительная компания ‚Век‘ Евгений Воскобойников.

«Строительная компания „Век“ в очередной раз подтвердила своё высокое звание — надежным российским застройщиком мы признаны уже 7 год подряд», — сказал гендиректор строительной компании «Век» Евгений Воскобойников.

Золотой знак «Надежный застройщик России» является одной из наиболее престижных общественных наград в сфере строительства. Он ежегодно вручается лучшим компаниям по результатам строжайшего отбора гражданского и государственного контроля.