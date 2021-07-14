Строительная компания «Век» – первая и единственная

Стали известны итоги независимого рейтинга «Единого ресурса застройщиков» по Карелии.

По данным портала ЕРЗ строительная компания «Век» занимает 1-е место по потребительским качествам возводимых жилых комплексов в Республике Карелия.

Стоит отметить, что средний балл, присуждаемый застройщику, считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам данного застройщика. Каждый жилой комплекс оценивается по 106-ти параметрам: социальная инфраструктура, транспортная доступность, парковка, дворовое пространство и безопасность, массовый отдых, объекты спорта, инженерные системы, архитектура, уважение к клиенту и др., отражающие потребительские качества новостройки.





Строительная компания «Век» — единственная компания в нашем регионе, которая в рамках данного рейтинга имеет максимальную оценку «5» за соблюдение декларируемого срока ввода жилья. Застройщик не только соблюдает сроки, но и сдает все свои дома досрочно!

В настоящее время застройщик предлагает к покупке:

— последние 10 просторных квартир в Центре в сданных жилых комплексах «Симфония» и «Жемчужина»

— последние 3 большие квартиры на Древлянке в готовом доме № 9 ЖК «Каскад».

— разнообразные планировки от 1 до 4 комнат в строящемся доме № 10 ЖК «Каскад». Срок сдачи объекта — июль 2022 г.

— квартиры в строящемся доме №11 ЖК «Каскад». Старт продаж — в этом месяце.

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