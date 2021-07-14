Реклама
Прислать новость
Диетолог рассказала о продуктах, которые опасно есть в жару 3
14.07.2021 19:30
«Как содрать, а не заработать» 2
Новое
Сегодня 13:27
Полиция нашла квартиру, из которой стреляли по прохожим в Петрозаводске 9
14.07.2021 16:14
Суд в Карелии выселил жильцов из квартир, где они давно не появлялись
Сегодня 07:25

Строительная компания «Век» – первая и единственная

Новости. Экономика
13:00, 15 Июля 2021
фото: © Строительная компания «Век»

Стали известны итоги независимого рейтинга «Единого ресурса застройщиков»  по Карелии.

По данным портала ЕРЗ строительная компания «Век» занимает 1-е место по потребительским качествам возводимых жилых комплексов в Республике Карелия.

Стоит отметить, что средний балл, присуждаемый застройщику, считается как средневзвешенный балл по всем имеющим оценку жилым комплексам данного застройщика. Каждый жилой комплекс оценивается по 106-ти параметрам: социальная инфраструктура, транспортная доступность, парковка,  дворовое пространство и безопасность, массовый отдых, объекты спорта, инженерные системы, архитектура, уважение к клиенту и др., отражающие потребительские качества новостройки.

Строительная компания «Век» — единственная компания в нашем регионе, которая в рамках данного рейтинга имеет максимальную оценку  «5» за соблюдение декларируемого срока ввода жилья. Застройщик не только соблюдает сроки, но и сдает все свои дома досрочно! 

В настоящее время застройщик предлагает к покупке:

— последние 10 просторных квартир в Центре в сданных жилых комплексах «Симфония» и «Жемчужина»

— последние 3 большие квартиры на Древлянке в готовом доме № 9 ЖК «Каскад».  

—  разнообразные планировки от 1 до 4 комнат в строящемся доме № 10 ЖК «Каскад».  Срок сдачи объекта — июль 2022 г.

—  квартиры в строящемся доме №11 ЖК «Каскад».  Старт продаж — в этом месяце.

Вы можете самостоятельно бесплатно забронировать квартиру на сайте. Запись на консультации и индивидуальный показ по тел. 33-00-43.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 13:27
Капитал
«Как содрать, а не заработать» 2
Парламент Карелии поддержал предложение главы республики о введении в регионе курортного сбора.
Жить и работать на малой родине 2
13.07.2021 12:15
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 18
13.07.2021 09:40
«Никто их никуда не сливал» 11
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 9
07.07.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 7
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 3
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»